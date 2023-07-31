أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2150 جنيها

تستمر أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 31-7-2023 في ثباتها المتواصل عند أدنى مستوى لها في شهر ، مع انخفاض الطلب وتزايد المعروض من المعدن الأصفر ، وسط توقعات باستمرار المعدن في تلك المنطقة.

وما زال تداول سعر الذهب في مصر في نطاق ضيق في ظل استقرار العوامل المؤثرة على تسعير الذهب بالسوق، بالإضافة إلى هدوء التحركات في السوق العالمية مع بداية تداولات الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 31-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الإثنين 2150 جنيها دون تغير عن سعر جلسة الأمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 عند مستويات 1843 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

شهد سعر الجنيه الذهب ثباتا اليوم ليسجل 17200 جنيه للجرام.

وتأثر الذهب المحلي باستقرار العوامل التي تؤثر في تسعيره، فمنذ أكثر من شهر نشهد استقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى جانب استقرار السعر الرسمي بالطبع في البنوك، وهو ما ساهم في وجود ثقه لدي المستهلكين.

أما عن الطلب على الذهب المحلي فنجد أنه مستقر عند مستويات متدنية وذلك يرجع إلى ضعف السيولة النقدية في الأسواق بعد انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18%، بالإضافة إلى مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية والتي عملت على دخول ما يقرب من نصف طن من الذهب منذ بداية تطبيقها.

دخول كميات الذهب إلى السوق المحلية تعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب في ظل زيادة المعروض من الذهب في الوقت الذي تشهد الأسواق ضعفا في الطلب.

العامل الأخير المؤثر على تسعير الذهب المحلي هو سعر أونصة الذهب عالمياً والتي شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الأخيرة بسبب تغير التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وقيام الفيدرالي برفع الفائدة في آخر اجتماعاته الأسبوع الماضي.

ونجد أن أسعار الذهب المحلي قد تجاهلت هذه التقلبات في السعر العالمي وفضلت الاستقرار خاصة مع ثبات العوامل الأخرى السابق الإشارة إليها.

بشكل عام التوقعات بالنسبة للذهب تميل إلى الاستقرار خلال الفترة الحالية مع ثبات العوامل المؤثرة في تسعير الذهب، ولكن استمرار أزمة الدولار في مصر من شأنها أن تبقي التوتر والترقب متواجد في الأسواق بشكل كبير.

شهادات الادخار الدولارية التي أعلن عنها البنك الأهلي وبنك مصر لم تعط تأثير بعد على أسواق الذهب أو تغير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو ما يتضح في ثبات واستقرار سعر الذهب منذ طرح هذه الشهادات حتى الآن.