أسعار الذهب اليوم في مصر 5-9-2022.. وتراجع عيار 21

بعد ارباح كبيره على مدار الأسبوع الماضي، عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 5-9-2022 الانخفاض بشكل طفيف في منتصف تعاملات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات، بعد تراجع الطلب على المعدن الأصفر في السوق المحلية، وهبوط سعر أوقية الذهب خلال أول أيام التداول الأسبوعية في البورصة العالمية.

وفقد سعر الجرام نحو 3 جنيهات جملة واحدة خلال اليوم ، ليبلغ الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1110 جنيها، مقارنة مع سعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1113 جنيها، بخلاف المصنعية التي تختلف من عيار لآخر ويمكن تخفيضها بين المحل والمشتري.

سعر الذهب

ويقوم موقع “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 5-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1270 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1110 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بتراجع الطلب على الذهب ويفقد نحو 3 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1110 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (952 جنيهًا)

وهبط مساءاً خلال التداولات سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليسجل 952 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8880 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 80 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 8880 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتحول سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم من الصعود إلى الهبوط لنحو 1712 دولارا مساء اليوم بعد أن ارتفع صباح اليوم بنحو 3 دولارات للأوقية.