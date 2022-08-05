أسعار الذهب اليوم في مصر 5-8-2022.. عيار 21 يخسر 7 جنيهات

هبوط مفاجئ سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-8-2022 نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة بمحتلف المحافظات، مع خسارة أوقية الذهب نحو 12 دولارا بتعاملات البورصة العالمية للمعادن خلال التداول، ليخسر المعدن حزءا من مكاسبه القوية التى حققها على مدار الأسبوع.

وانخفض الجرام بقيمة 7 جنيهات نهاية اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1068 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباحًا الذى سجل 1075 جنيهًا بدون سعر المصنعية، والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1120 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1120 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1068 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط اوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 1068 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (915 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 915 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8544 جنيه)

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8544 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37820 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.220 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1775 دولارا ، بعد هبوط الذهب بالبورصة لنحو 15 دولار بعد ان سجل صباحا مستويات 1790 دولارا.