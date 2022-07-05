أسعار الذهب اليوم في مصر 5-7-2022.. انهيار عيار 21 والجرام يفقد 26 جنيها

انهارت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-7-2022 بمنتصف التعاملات بشكل كبير بعد موجة كبيرة من الهبوط العالمي بأكثر من 2% ليفقد الجرام نحو 26 جنيها من قيمته السوقية، في ظل ضبابية المشهد نظرا لطرح كميات كبيرة من المعدن الأصفر في الأسواق العالمية والمحلية بالإضافة إلى قيام المستثمرين ببيع المعدن بقوة.

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الهبوط العنيف لسعر الذهب اليوم غير مبرر، رغم الارتفاع الطفيف في سعر الدولار، ليبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 960 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملاته صباحاً التى سجلت 986 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1108 جنيهات)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل كبير، ليبلغ نحو 1108 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته هي الأفضل والأقل تشكيلا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (960 جنيها)

وانهار سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل عنيف بعد هبوط أوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 960 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (827 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوطا ليسجل أقل سعرا محليا ليسجل 827 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7680 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 200 جنيه ليتراجع ويسجل نحو 7680جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لتسجل نحو 34379 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 ليسجل حوالي 1.109 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام ويعد عيار 24 هو الأعلى سعرا في مصر والأقل مبيعا.

وتراجعت أوقية الذهب بشكل عنيف لتنخفض من 1804 إلى 1765 دولارا الآن في التعاملات العالمية لتخسر 39 دولاراً