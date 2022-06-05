أسعار الذهب اليوم في مصر 5-6-2022.. وعيار 21 يترقب سعر المعدن الأصفر عالميا

ما زالت أوقية الذهب تسجل ثباتا عالميا في بورصة المعادن مع استمرار الإجازة الأسبوعية، كما استقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 5-6-2021 في منتصف تعاملات اليوم بجميع محال الصاغة على مستوي الجمهورية لليوم الثاني على التوالي.

ومن المرتقب أن يعاود سوق الصاغة تعاملاته غدا الإثنين وسط حالة من الترقب حول صعود أو هبوط المعدن، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1010 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 5-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1155 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة الاخري استقرار خلال التعاملات الآن ليبلغ 1155 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1010 جنيهات)

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1010 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

كما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8080 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8080 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35805 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثبات ليبلغ حوالي 1.155 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1848 دولار ، فيما ينتظر السوق الإعلان عن سعر الفائدة الأمريكية من جانب الفيدرالي الأمريكي وحول السياسات الاقتصادية وسط تذبذب في سعر الذهب عالميا.