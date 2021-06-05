اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 5-6-2021 وثبات عيار 21

استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 810 جنيهات
عمر سالم 4:25 م, السبت, 5 يونيو 21 4:25 م, السبت, 5 يونيو 21

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واصلت أسعار الذهب العالمية استقرارها لليوم الثاني على التوالي، مع ثبات أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن، بعد إغلاقها للإجازة الأسبوعية، فيما استقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر 5-6-2021 بشكل ملحوظ خلال منتصف تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية الآن.

وسجل سعر الذهب في مصر ثبات نسبي الان ،  ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 810 جنيهات للجرام، وهى نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة. 

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 5-6–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (925 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 24  خلال التعاملات الآن ليسجل 925 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعر في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (810 جنيهات)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 810 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (697 جنيهًا)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18  ثباتا الآن ليسجل  697 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6480 جنيها)

واستقر سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6480 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28748 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

واستقر سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالي 925 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1891 دولارًا.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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