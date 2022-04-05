

عاود سعر الذهب اليوم ارتفاعاته مجددا بعد استقرار صباح اليوم في تعاملات بورصة المعادن العالمية ، ليصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-4-2022 في نهاية تعاملات اليوم المسائي في سوق الصاغة المحلية ، ليعوض جزءا كبيرا من خسائره على مدار الأسبوع الماضي.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، إن سعر الذهب في مصر ربح نحو 3 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 977 جنيها للجرام، بعد تسجيله صباحا مستوى 975 جنيها، غير متضمنة المصنعية، والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1118 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 3 جنيهات ، ليسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1118 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (977 جنيها)

واضاف نجيب للمال ان جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز مثل باقي الاعيره بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 977 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (839 جنيهًا)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارتفاعه بالتعاملات المسائية ليبلغ 839 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7816 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7816 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34658 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.118 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1932 دولار.

وصعد سعر اوقية الذهب مساء اليوم بواقع 4 دولار للاوقية وتأثر بها أسعار الذهب اليوم في مصر.