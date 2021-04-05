أسعار الذهب اليوم في مصر 5-4-2021 وعيار 21 يغلق على استقرار

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-4-2021، بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات المسائية في محال الذهب بسوق الصاغة المحلية بشكل ملحوظ؛ على خلفية ثبات سعر الذهب اليوم عالميا في البورصة العالمية للمعادن بلندن ، في اولى ايام التعاملات.

واستقر سعر الذهب محليا عالميا لليوم الثالث على التوالي بنحو ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 757 جنيهًا للجرام، وهي نفس الاسعار خلال التعاملات الصباحية غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. أسعار الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 5-4-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (866 جنيهًا

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 866 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (757 جنيهًا)

ولم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اى تغير يذكر بشكل ملحوظ ليسجل 757 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (649 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 649 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6056 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6056 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26846 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 866 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1726 دولارا ببداية التعاملات.

الوقت الحالي الانسب للشراء مع تسجيل سعر الذهب مستوي متدن

ويؤكد الخبراء ان الوقت الحالي هو الانسب لشراء الذهب مع تسجيله مستوي متدني ، لافتا الى ان ارتفاع سعر الذهب في مصر على تعاملات أمس ليعوض جزءا من خسائره والتي تكبدها مطلع الأسبوع ، كما أن المستثمرين يرون أن الفرصة سانحة الآن لشراء الذهب

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.