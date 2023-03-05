أسعار الذهب اليوم في مصر 5-3-2023 عيار 18 يسجل 1569 جنيها

كشف عضو الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية نادي نجيب ، عن استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 5-3-2023 بشكل متواصل على مدار تعاملات اليوم في سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، على خلفية إغلاق بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية ، وثبات أوقية الذهب .

وأوضح عضو شعبة الذهب في تصريحات لـ “المال” انه من المقرر أن تعاود البورصة تداولاتها غداً الأثنين ، فيما لم يشهد المعدن الاصفر محلياً اى تغيرات تذكر ، موضحاً أن المعدن الاصفر بدأ ارتفاع الطلب عليه ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في القاهرة الآن نحو 1830 جنيها للجرام ، وهو نفس أسعاره صباحاً ، غير متضمنة المصنعية .

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 5-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 (1830 جنيهات)

وشهد سعر عيار 21 ثبات متواصل للجرام خلال تعاملاته ويبلغ 1830 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1569 جنيهًا)

كما أستمر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18في نفس مستوياته المرتفعه ، ليسجل 1569 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2091 جنيها)

ولم يتغير مساء اليوم سعر عيار 24 لليوم الثاني على التوالي ، ليسجل الجرام 2091 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14640 جنيها)

وحافظ الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته على مدار التدلاوات ليصل سعره لنحو 14640 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهدت أوقية الذهب عيار 24 أستقرار ، لتسجل نحو 64821 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 ليبلغ حوالي 2.091 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية لليوم الثاني على التوالي ليصل سعر الأوقية اليوم لنحو 1859 دولار .