أسعار الذهب اليوم في مصر 5-2-2021 واستقرار عيار 21

وذلك على خلفية ثبات سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية في لندن

أنهت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-2-2021، تعاملاتها اليومية على استقرار بشكل ملحوظ في نهاية اليوم في محال الصاغة ، وذلك على خلفية ثبات سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية في لندن.

وارتفع سعر الذهب في مصر اليوم 0.5٪ قبل أن يعاود الاستقرار ليسجل سعر 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 796 جنيها، مقارنة بالأسعار في منتصف التعاملات اليوم ، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات اليوم الجمعة 5– 2- 2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (908 جنيهات)

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 908 جنيهات علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (796 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، ثباتا ليبلغ نحو 796 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (682 جنيهًا)

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 682 جنيهًا فى التعاملات الآن في سوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6368 جنيها)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6368 جنيها ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما لم يتغير سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27240 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 908 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1806 دولارات.

الصاغة: تراجع الطلب برغم هبوط سعر الذهب في مصر

وقال وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان الطلب على الذهب منخفض للغاية والمحال تعاني من غياب الزبون

وسجل سعر الذهب في مصر الآن ارتفاعا بنحو 0.5٪ مع صعود أوقية الذهب لأكثر من 15 دولارا اليوم، بعد هبوط سعر الدولار، ما ساهم في زيادة الطلب على المعدن الأصفر بشكل طفيف ليعوض جزء من خسائر الخميس.سجل

وتتغير أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.