أسعار الذهب اليوم في مصر 5-12-2023.. عيار 21 يعاود الثبات عند 2790 جنيها

تذبذب يضرب أسواق الصاغة المحلية صعودا وهبوطا فيما افتتحت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-12-2023 تداولاتها بكل المحافظات على ثبات ملحوظ بالتزامن مع هبوط قوي لسعر الأوقية في البورصات العالمية للمعادن.

وعلمت “المال” من مصادر في شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد العام للغرف التجارية ، أن سعر الذهب يحاول الحفاظ على مستوياته رغم قفزاتها الأخيرة ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2790 جنيها للجرام، وهو نفس سعره أمس بدون احتساب المصنعية .

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-12-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3189 جنيها)

ولم يشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اي تغيرات مطلع اليوم وهو الاعلى سعرا في مصر ليسجل نحو 3189 جنيها، كما ان 24 هو العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2790 جنيها)

وحافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ،على ارباحه في سوق الصاغة ليسجل 2790 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2391 جنيهًا)

ويحاول سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل محليا التماسك قرب مستويات 2400 جنيها للجرام ، بعد انخفاضه امس ليبلغ 2391 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22320 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات متواصل صباحا ليبلغ نحو 22320 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستقرت أسعار سبيكة الذهب عيار 24 محليا رغم انخفاضها في التداولات العالمية لتصل الى نحو 99014 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.189 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد ارتفاعه القوي ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الانخفاض الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 2025 دولار.