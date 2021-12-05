أسعار الذهب اليوم في مصر 5-12-2021 وعيار 21 يسجل 785 جنيها



واصلت البورصة العالمية للمعادن إغلاقها، وتوقف التداول في ثاني أيامها للإجازة الأسبوعية، وسط تذبذب الأسعار في التعاملات على مدار الأسبوع الماضي، لتثبت معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 5-12-2021 في نهاية التعاملات المسائية في سوق الصاغة المحلية، وسط تراجع في المبيعات والطلب من جانب المستهلكين المحليين.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقاً، إن هناك محالا تغلق أبوابها للإجازة اليومية، ليواصل الاستقرار، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا حوالى 785 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره في التعاملات أمس غير شامل المصنعية والتي تختلف من عيار لآخر ومن محل لآخر.

هبوط أسعار الذهب فى مصر يرفع الطلب عليه

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 5-12-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيهًا)

وشهد سعر الذهب عيار 24 استقرار ملحوظ الآن خلال التعاملات الآن ليسجل 896 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى والأقل تشكيلا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (785 جنيها)

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 والأكثر مبيعا فلم يسجل أي تغير بشكل ملحوظ ليسجل نحو 785 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (677 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ثبات لليوم الثاني 677 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6280 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6280 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27776 جنيها وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 896 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1786 دولارًا في التعاملات.