أسعار الذهب اليوم في مصر 5-11-2022.. وعيار 21 يسجل 1300 جنيه

واصت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 5-11-2022 اشتعالها بمحال الصاغة التى تقوم ببيع المعدن النفيس بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة علي الدولار وبالتزامن مع تحرك سعر الأوقية نحو الصعود في تعاملات البورصة العالمية للمعادن لأعلي سعر منذ أسبوعين.

وعلمت “المال” من شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الجرام قفز 11 جنيها اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1228 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1217 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار ، ويقترب العيار من 1300 جنيه شاملاً المصنعية.

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 5-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1403 جنيهات)

ارتفاع مستمر سجله سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بقيمة نحو 11 جنيها صباح اليوم ، ليبلغ 1403 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1228 جنيها)

كما أوضحت شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز أيضا بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1228 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1053 جنيهًا)

وبلغت أرباح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 11 جنيها صباحا ليسجل 1053 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 9824 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 88 جنيها ليسجل نحو 9824 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 43493 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.403 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1682 دولارا.