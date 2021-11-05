أسعار الذهب اليوم في مصر 5-11-2021 وعيار 21 يقفز 5 جنيهات



أنهت بورصة المعادن العالمية تداولاتها الأسبوعية على قفزة كبيرة في سعر اوقية الذهب ، بأكثر من 25 دولار ، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-11-2021 في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية بعد صعود مستمر منذ مساء أمس.

وربحت أسعار الذهب الان نحو 4 جنيهات للجرام، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 785 جنيه للجرام، بعد صعود في تعاملات اليوم ومقارنة بسعره صباح اليوم التى سجلت 781 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب الان في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (897 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاع بشكل قوي ليربح اليوم جنيها بشكل طفيف ليسجل 897 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (785 جنيه)

وقفزت أسعار جرام الذهب اليوم عيار 21 بقيمة جنيها واحدا للجرام في التعاملات ليبلغ 785 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (673 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 673 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6280 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27807 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي897 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا نحو 25 دولارات للاوقية خلال التعاملات اليوم نحو 1784 دولار وسط توقعات بمواصلة الاسعار ارتفاعاتها الكبيره عالميا ومحليا.