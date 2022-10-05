أسعار الذهب اليوم في مصر 5-10-2022.. واستقرار عيار 21

استقرار جديد سجله سعر الذهب اليوم عالميا على خلفية ثبات الأوقية في البورصة العالمية، لتواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-10-2022 استقرارها بشكل ملحوظ صباح اليوم في التعاملات بسوق الصاغة المحلية مع ارتفاع المعروض من المعدن الأصفر.

ومن المرتقب أن يواصل المعدن تسجيل مستويات أقل على مدار تعاملات الأسبوع نتيجة انخفاض الطلب وزيادة المعروض ، كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1095 جنيها، وهي نفس أسعاره أمس ، غير شاملة المصنعية.

أسعار الذهب في مصر

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1250 جنيها)

ووفقا لشعبة الذهب بالقاهرة فإن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الآن ليسجل 1250 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1095 جنيه)

وأضافت الشعبة أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقر مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات، وببلغ 1095 جنيه للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (937 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغيرات ليبلغ 937 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8760 جنيها)

فيما أوضحت أن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقر ليبلغ نحو 8760 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38750 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.250 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما أن سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرار التعاملات اليوم نحو 1712 دولارًا للأوقية.