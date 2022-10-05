أسعار الذهب اليوم في مصر 5-10-2022.. وارتفاع عيار 21 وسط تذبذب مستمر

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن صعود أسعار الذهب اليوم في مصر في التعاملات المسائية بقيمة 5 جنيهات، ليبلغ حوالي 1080 جنيها للجرام لسعر عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين البحري والقبلي بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيه للجرام الواحد.

وأضافت الشعبة منذ قليل استمرار ارتفاع المعروض من الذهب محليا ، بالتزامن مع صعود أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية، فيما يسجل الجنيه الذهب حوالي 8640 جنيها، ويزن الجنيه الواحد حوالي 8 جرامات عيار 21، وينصح بالاستثمار في الجنيه الذهب لأنه لا يكون عليه أى مصنعية على العكس من المشغولات مثل عيار 18 وعيار 21.

أسعار الذهب في مصر

وينشر موقع المال فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 5-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1225 جنيها)

ووفقا لبيانات الشعبة فإن سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرا في مصر بلغ حوالي 1225 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1080 جنيها)

كما واصل العيار الأكثر مبيعا تسجيل ارتفاعات المستمر ليبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 محليا في التعاملات نحو 1080 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (926 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 926 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8640 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8640 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 37975 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.225 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت البورصة العالمية للمعادن بتراجع العائد علي السندات الامريكية ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات أمس ليبلغ نحو 1659 دولارا.

ويتأثر سعر الذهب اليوم في مصر بعدد من العوامل ابرزها سعر الدولار امام الجنيه ، والعرض والطلب بالسوق المحلي ، وسعر اوقية الذهب بالبورصة العالمية .