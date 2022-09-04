أسعار الذهب اليوم في مصر 4-9-2022.. وعيار 21 يواصل ثباته

لليوم الثاني على التوالي تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 4-9-2022 استقرارها خلال التعاملات المسائية بكافة محال الذهب ، في ظل صعود الطلب على المعدن الأصفر بالسوق المحلية وعالميا على خلفية ارتفاع سعر الدولار عالميا ومحليا، ما دفع سعر الملاذ الآمن للاشتعال مجددا.

ووفقًا للسوق العالمية من المقرر أن تعاود البورصة العالمية تداولاتها غدا وسط توقعات بصعودها، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1113 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 4-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1272 جنيها)

ثبات ملحوظ ومستمر سجله سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة في مصر خلال التعاملات الآن ليسجل 1272 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1113 جنيه)

كما أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا لازال يستقر بشكل ملحوظ ليبلغ 1113 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والاعلي مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيهًا)

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في محال الذهب مصر ليبلغ 955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8904 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8904 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39432 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.272 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما بلغت أسعار اوقية الذهب عالميا اعلي مستوي في اسبوع عند 1714 دولار للاوقية

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل ابرزها بسعر اوقية الذهب عالميا وسعر الدولار امام الجنية بالاضافة الى سعره عالميا