أسعار الذهب اليوم في مصر 4-8-2022.. واشتعال عيار 21 ليربح 35 جنيها للجرام

استمرت البورصة العالمية في تسجيل ارتفاعات كبيرة خلال تعاملاتها الأسبوعية على مدار اليوم، لتقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4-8-2022 منتصف تداولات اليوم في سوق الصاغة المحلية ، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية والتوتر بين الصين وتايوان.

واشتعل سعر الجرام بعد أن قفز 35 جنيها فى منتصف التداولات ، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1074 جنيها، مقارنة بسعره صباحا الذى سجل 1039 جنيها، غير متضمن المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1225 جنيها)

قفزة جنونية سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بقيمة نحو 35 جنيها علي مدار اليوم ، ليبلغ 1225 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1074 جنيها)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الأعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1074 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (920 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 30 جنيهات ليسجل 920 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8592 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 280 جنيها ليسجل نحو 8592 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلى.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 37975 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.225 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1790 دولارا.

وتحرك أيضا سعر الدولار أمام الجنيه ليصل متوسط سعر الدولار عند 19.14 جنيه في البنوك المصرية.