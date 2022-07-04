أسعار الذهب اليوم في مصر 4-7-2022.. وعيار 21 يواصل الانخفاض

هبوط متواصل في أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-7-2022 بمنتصف تعاملات اليوم في سوق الصاغة بمحتلف المحافظات ، مع خسارة اوقية الذهب نحو 4 دولار بتعاملات البورصة العالمية للمعادن خلال التداول ليستمر المعدن الاصفر في مستوياته المتدنية بسبب تذبذب السعر عالميا.

وسجل الذهب تراجع بقيمة جنيها في تداولات اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 988 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 989 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1133 جنيها)

وتراجع العيار الاعلي سعرا في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 اليوم بشكل ملحوظ ، ليسجل 1133 جنيها ، علمًا بأنه العيار الاقل مبيعا واقبالا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (988 جنيه)

كما انخفض مساء اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21بشكل طفيف هبوط اوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 988 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (847 جنيهًا)

وسجل جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوط جديد ، ليبلغ العيار الأقل سعرا محليا نحو 847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7904 جنيه)

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسخر 8 جنيهات ويتراجع لنحو 7904 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35123 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.133 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1805 دولار في اول ايام التداولات الاسبوعية بالبورصة