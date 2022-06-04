أسعار الذهب اليوم في مصر 4-6-2022.. وثبات عيار 21

استمرت أوقية الذهب في ثباتها خلال اليوم مع إغلاق بورصة المعادن العالمية للإجازة، بعد هبوط السعر نهاية تداولات الأسبوع، فيما تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-6-2022 ثباتا منتصف تعاملات اليوم المسائية بجميع محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

ووفقا لحركة السوق فإن محال الذهب تقوم بغلق أبوابها غدا للإجازة الأسبوعية، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1010 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة قيمة المصنعية والتى تختلف باختلاف القطعة والعيار.

سعر الذهب جديد

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1155 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرا بين الأعيرة خلال التعاملات الآن ليسجل 1155 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1010 جنيهات)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1010 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والأعلي مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (865 جنيهًا)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا قي مصر ليبلغ 865 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8080 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8080 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35805 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.155 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما لم تتغير أسعار اوقية الذهب عالميا عند مستوياتها التى تسجل 1849 دولار للأوقية.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل أبرزها بسعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار أمام الجنيه إضافة إلى سعره عالميا.