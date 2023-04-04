أسعار الذهب اليوم في مصر 4-4-2023 .. عيار 18 يسجل 1839 جنيهاً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-4-2023 بشكل طفيف وذلك بعد أن ارتفعت أوقية الذهب يوم أمس وسجلت أعلى مستوى في أسبوع، مع تزايد التوقعات بإمكانية حدوث المزيد من الاضطرابات الاقتصادية هذا العام وسط تباطؤ القطاع الصناعي في الولايات المتحدة وارتفاع تكاليف الوقود.

وتنشر المال في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-4-2023 بعد ارتفاعها 5 جنيهات في سوق الصاغة

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2450 جنيهاً للجرام بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستويات 2145 جنيهاً للجرام غير شامل المصنعية والتى تتراوح ما بين 70 إلى 120 جنيهاً للجرام

سعر جرام الذهب عيار 18

قفز سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1839 جنيهاً للجرام في سوق الصاغة بدون المصنعية التي تتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 17160 جنيهاً للجرام في منتصف التعاملات

وسجلت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء حوالي 1982.90 دولار للأونصة، لتقترب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة ، وهي منطقة تجميع زخم بالنسبة للمعدن النفيس حيث تميل التوقعات أن الذهب يستعد لإعادة اختراق المستوى 2000 دولار والوصول إلى أعلى مستوى سجله في مارس الماضي عند 2009.69 دولار للأونصة وهو الأعلى في عام.

أسعار الذهب تتداول اليوم أعلى بنسبة 6% من نفس التوقيت من الشهر الماضي، الأمر الذي يدل على قدرة الذهب على الحفاظ على مكاسبه التي سجلها الشهر الماضي، وبالرغم من قرار منظمة أوبك + يوم أمس بخفض الإنتاج وتوقعات رفع التضخم، إلا أن الذهب ظل متماسك بشكل كبير.

وساهم المخاوف من ازمات اقتصادية في عودة الذهب إلى الانتعاش كونه الملاذ الآمن الأول في الأسواق العالمية، واستطاع أن يرتفع يوم أمس بنسبة 0.7% بالرغم من أخبار عن قيام منظمة أوبك + بتخفيض مفاجئ في حصص إنتاجها بواقع 1.1 مليون برميل في اليوم، وهو ما يزيد التوقعات برفع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.