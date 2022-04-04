أسعار الذهب اليوم في مصر 4-4-2022.. وعيار 21 يرتفع 6 جنيهات



شهدت أول أيام التعاملات الأسبوعية عالميا قفزة في سعر الذهب اليوم ببورصة المعادن مجددا بعد تذبذبها صباح اليوم صعودا وهبوطا، ليرتفع أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-4-2022 بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية، وسط توقعات بمواصلة الصعود.

وارتفع المعدن الأصفر محليا بنحو 6 جنيهات للجرام الواحد منتصف اليوم، ليشهد سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي صعود الآن نحو 976 جنيه للجرام، بعد تسجيله صباحا نحو 970 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

أسعار الذهب في مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1115 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 الان خلال التعاملات الآن ليبلغ 1115 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (976 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعا مثل باقي الاعيره في التعاملات ليبلغ 976 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (835 جنيهًا)

فيما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 835 جنيها فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7808 جنيه)

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7808 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34565 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.115 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1930 دولار.

وقفزت اوقية الذهب خلال التعاملات المسائية في البورصة العالمية الان نحو 9 دولار للاوقية نتيجة مواصلة الحرب الروسية الاوكرانية مع عدم تحقق اى تقدم في المفاوضات ليرتفع معه أسعار الذهب اليوم في مصر .