اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 4-4-2021.. عيار 21 يواصل الثبات

عيار 21 يسجل 757 جنيهًا للجرام
عمر سالم 7:42 م, الأحد, 4 أبريل 21 7:42 م, الأحد, 4 أبريل 21

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أغلقت البورصة العالمية للمعادن وتوقف التعاملات للإجازة الاسبوعية، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 4-4-2021، بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات المسائية في محال الذهب بسوق الصاغة المحلية.

وشهد سعر الذهب في مصر استقرارًا متبوعًا بنظيره عالميًا، ولم يشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي أي تغيرات الآن، ليسجل نحو 757 جنيهًا للجرام، وهى نفس أسعاره صباحًا غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

الذهب
سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 4-4-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (866 جنيهًا)

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 866 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (757 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 757 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (647 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 647 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6064 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6064 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26877 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 867 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

تسجيل الذهب لمستوى متدنٍ يفتح شهية المستثمرين

ويؤكد عدد من أصحاب المحال أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الذهب، مع تسجيله مستوى متدنيا، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الذهب في مصر على تعاملات أمس ليعوض جزءًا من خسائره، التي تكبدها مطلع الأسبوع، كما أن المستثمرين يرون أن الفرصة سانحة الآن لشراء الذهب.

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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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