اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 4-2-2022 وارتفاع عيار 21

عيار 21 يسجل 794 جنيها
عمر سالم 7:05 م, الجمعة, 4 فبراير 22 7:05 م, الجمعة, 4 فبراير 22

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واصلت اوقية الذهب صعودها في تعاملات اليوم بالبورصة المعادن العالمية ، ويرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-2-2022 في منتصف تعاملات اليوم المسائيه في سوق الصاغة المحلية ليعوض سعر الذهب اليوم جزءا من خسائره.

وربحت أوقية الذهب اليوم بأكثر من 10 دولار للاوقية على مدار اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 794 جنيه للجرام، بعد صعوده في التداولات التى سجلت 793 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

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المشغولات الذهبية فى مصر
المشغولات الذهبية فى مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (907 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاع الان بقيمة نحو جنيها ، ويسجل اعلى سعر في مصر  خلال التعاملات الآن ليبلغ 907 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (794 جنيه)

وفيما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21  مثل باقي الاعيره بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 794 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (680 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 683 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6352 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6352 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28114 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 907 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1806 دولار وينتظر تقارير الوظائف الامريكية خلال ساعات

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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