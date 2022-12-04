أسعار الذهب اليوم في مصر 4-12-2022.. وعيار 21 يكسر حاجز 1800 جنيه بالمصنعية

مستويات تاريخيه سجلها سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الاحد 4-12-2022 في سوق الصاغة على مستوى الجمهورية بعد ارتفاع الجرام حوالي 60 جنيها مساء اليوم رغم توقف التداولات في بورصة المعادن العالمية للإجازة الأسبوعية.

وكشفت مصادر مسئولة في شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، أن هناك إقبالا كبيرا من المتعاملين على شراء الذهب وسط تراجع المعروض ، ما رفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 1720 جنيها للجرام بدون مصنعية بعد افتتاح التداولات على 1660 جنيها صباح اليوم.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 4-12-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1974 جنيها)

وقالت المصادر إن سعر جرام الذهب عيار 24 صعد بقوة ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات ليبلغ 1974 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1720 جنيه)

واشتعلت أسعار الذهب عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1720 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1480 جنيهًا)

وقفز مساءا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1480 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13760 جنيه)

وبلغت ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 480 جنيها ليسجل نحو 13760 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 61194 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.974 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت أسعار الاوقية عالميا نحو 1800 دولار مع تخوفات من هبوطها مجددا في افتتاح التعاملات غدا في بورصه المعادن الدولية