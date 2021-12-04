اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 4-12-2021 واستقرار عيار 21

عيار 21 سجل بنهاية التعاملات نحو 784 جنيها للجرام
عمر سالم 6:16 م, السبت, 4 ديسمبر 21 6:16 م, السبت, 4 ديسمبر 21

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أغلقت البورصة العالمية للمعادن اليوم، على ارتفاع ملحوظ مع بدء الإجازة الأسبوعية للبورصة على مدار يومين اليوم وغدا الأحد، وسط استقرار في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-12-2021، بنهاية تعاملات اليوم المسائية، وسط تراجع كبير لسعر المعدِن الأصفر على مدار الأسبوع الماضي مع ترقب للتعاملات الأسبوع المقبل.

من جانبه أوضح نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، انه لا تعاملات غداً في سوق الذهب للإجازة الأسبوعية، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، الآن، نحو 784 جنيهًا، وهي أسعاره نفسها خلال تعاملات صباح اليوم، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

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سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-12-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 24 لم يشهد أية تغيرات، خلال تعاملات اليوم المسائية، كما أنه الأعلى سعرًا بين الأعيرة الأخرى الآن ليسجل 896 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة في مصر.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (784 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، الآن، خلال تعاملات المساء، استقرارًا متواصلًا في التعاملات ليبلغ 784 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (672 جنيهًا)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 672 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو أسعاره نفسها، صباح اليوم، كما أنه العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6280 جنيهًا)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6280 جنيهًا، ويزن الجنيه نحو 8 جرامات ذهب من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجه البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27776 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 896 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1786 دولارًا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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