أسعار الذهب اليوم في مصر 4-11-2022.. وعيار 21 يقفز 15 جنيها

عاودت أوقية الذهب ارتفاعها من جديد بشكل ملحوظ خلال تداولات بورصة المعادن الدولية، بعد خسارتها أمس بشكل حادّ نتيجة رفع سعر الفائدة الأمريكية، فيما صعدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-11-2022 بشكل ملحوظ صباح اليوم بسوق الصاغة.

وعقب ارتفاع الأوقية بلغت مكاسب أسعار الذهب اليوم في مصر قيمة 15 جنيهًا، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية، وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن، إلى نحو 1205 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس الذى سجل 1190 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-11-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1382 جنيهًا)

وقفز صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرًا في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 1382 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1205 جنيهات)

فيما ارتفع أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، بشكل ملحوظ صباحًا ليبلغ 1205 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1032 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا ليبلغ 1032 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9640 جنيهًا)

وبلغت أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 120 جنيهًا ليسجل نحو 9640 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 لتسجل نحو 43842 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.376 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميًّا بعد انخفاضه، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1650 دولارًا.