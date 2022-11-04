أسعار الذهب اليوم في مصر 4-11-2022.. اشتعال عيار 21

اشتعلت من جديد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-11-2022 بشكل كبير مساء بمحال الصاغة، بالتزامن مع صعود المعدن الأصفر خلال تداولات البورصة العالمية للمعادن بحوالى 7 دولارات للأوقية، وسط انتظار نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الاسبوع الحالي.

وقال هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق العالمية تتجاهل قرار الفيدرالي الأمريكى برفع الفائدة والإقبال على الذهب يرفع السعر 51 دولارا للأوقية خلال تعاملات اليوم والسعر المحلي يرتفع 15 جنيها لجرام 21 منذ افتتاح الاسواق اليوم، ليسجل 1216 جنيها للجرام

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-11-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1391 جنيها)

وقال جيد ان سعر جرام الذهب عيار 24 صعد بقوة ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات ليبلغ 1391 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1216 جنيها)

وواصلت أسعار الذهب عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1216 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1043 جنيهًا)

وقفز مساءا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1043 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9728 جنيها)

وبلغت ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 128 جنيها ليسجل نحو 9728 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43121 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.391 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من تحرك سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1680 دولارا مع تخوفات من هبوطها مجددا.