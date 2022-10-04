أسعار الذهب اليوم في مصر 4-10-2022.. وعيار 21 يقفز 18 جنيها

قفزة قوية صباح اليوم في ثاني أيام التداولات في بورصة المعادن ، صحبها اشتعال أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-10-2022 بقيمة تصل إلى 18 جنيها لكل جرام في التعاملات الصباحية بسوق الصاغة ، على خلفية صعود سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن بعد تراجع عوائد السندات الأمريكية.

وقال أحد تجار الذهب لـ”المال”، إن الجرام قفز مجددا داخل السوق المحلية ، لتشهد أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا ويعوض خسائره أمس ، ويسجل نحو 1104 جنيهات، بعد تسجيله أمس نحو 1086 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

أسعار الذهب في مصر

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم بمصر الثلاثاء 4-10-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1262 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة ليربح نحو 18 جنيها ، وهو الأعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1262 جنيها للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1104 جنيهات)

واستفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 من ارتفاع الطلب ليرتفع بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1104 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (947 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 947 فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8832 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 144 جنيها ليبلغ نحو 8832 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39136 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.262 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1705 دولارات.

وربحت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية نحو 20 دولارا للأوقية لتواصل مكاسبها في اليوم الثانى، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب محليا.

وأضاف التاجر السابق ذكره أن سعر الذهب في مصر يستفيد من صعوده عالميا، بالإضافة إلى سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية والعرض والطلب محليا.