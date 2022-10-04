أسعار الذهب اليوم في مصر 4-10-2022.. وعيار 21 يعاود الارتفاع

عاود سعر الذهب اليوم الصعود مجددا في تعاملات البورصة العالمية للمعادن ، وارتفع أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-10-2022 مجددا بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم ، وسط تذبذب في سعر الملاذ الامن بالسوق المحلية نتيجة ارتفاع المعروض وصعود الاوقية بقوة.

كشف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجاريه نادي نجيب ، أن جرام الذهب قفز نحو 3 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1098 جنيهات للجرام، مقارنة بسعر الجرام صباحا والبالغ 1095 جنيهات، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1253 جنيها)

وربح سعر الذهب عيار 24 نحو 3 جنيهات ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1253 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1098 جنيهات)

ووفقا لنادي نجيب فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد في التعاملات ليبلغ 1098 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (940 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 940 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8784 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8784 جنيه، بعد تحقيقه ارباحا نحو 24 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38843 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.253 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة ارتفاعا بنهاية التعاملات اليومية فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 15 دولار ، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1721 دولار .