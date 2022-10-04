أسعار الذهب اليوم في مصر 4-10-2022.. عيار 21 يخسر 10 جنيهات

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-10-2022 الهبوط مجددا في التعاملات المسائية بقيمة 10 جنيهات ، حيث انخفضت إلى مستويات بلغت 1095 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين البحري والقبلي بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيها للجرام الواحد.

وعلمت المال من شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن زيادة المعروض من المعدن الأصفر ساهمت في تراجع السعر اليوم في مصر ، بالتزامن مع تسجيل الجنيه الذهب حوالي 8752 جنيها ، فيما يزن الجنيه الواحد حوالي 8 جرامات عيار 21 ، وسط تذبذب في السعر محلياً وانخفاض الطلب بسوق الصاغة.

أسعار الذهب في مصر

وينشر موقع المال فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-10-2022 :

سعر جرام الذهب عيار 24 (1251 جنيها)

سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى سعرا في مصر بلغ حوالي 1251 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1095 جنيها)

كما عاود العيار الأكثر مبيعا تسجيل مستويات متراجعه ، ليبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 محليا في التعاملات نحو 1095 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (938 جنيهًا)

وانخفض أيضاً مساءا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل محليا ليبلغ 938 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8752 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالي 80 جنيهاً ليبلغ نحو 8752 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 38781 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.251 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات أمس ليبلغ نحو 1712 دولارا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدة عوامل ابرزها سعر الدولار امام الجنيه ، والعرض والطلب بالسوق المحلي ، وسعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية ، فيما يتأثر بارتفاع الفائدة في البنوك عالمياً حيث يتجه المستثمرون إلى بيع ما لديهم من ذهب واستثمار الأموال في أدوات الاستثمار الأعلى من ناحية العائد المادي مثل الاستفادة من ارتفاع الفائدة بالبنوك، وتسبب عمليات بيع الذهب بالبورصات العالمية إلى انخفاض السعر.