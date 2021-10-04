أسعار الذهب اليوم في مصر 4-10-2021 وعيار 21 يسجل 769 جنيها

تراجع جديد شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 4-10-2021 بشكل طفيف في منتصف تعاملات اليوم وسط تذبذب في التعاملات صعودا وهبوط ، ليهبط سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية بنحو 5 دولارات للأوقية ويتراجع معها السعر محليا وسط حيرة من المستثمرين حول مصير المعدن الأصفر.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، إن سعر الذهب تراجع بنحو جنيهين للجرام، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا الآن نحو 769 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 771 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب جديد

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 4-10-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (880 جنيها)

وأوضح نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة هبط بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 880 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (769 جنيها)

ولفت عضو شعبة الذهب،إلى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل تراجعا ملحوظ بشكل متواصل على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 769 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (658 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا انخفاضا محليا ليسجل 658 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6152 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليتراجع ويسجل نحو 6152 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27283 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1750 دولارا.

وأضاف “نجيب” لـ “المال” أنه من الصعب توقع السعر حاليا وسط تقلبات في الأسواق العالمية وانتظار الأسواق لتعاملات بورصة المعادن ، فيما تشهد السوق محليا تراجعا في الطلب علي المعدن الأصفر حاليا.