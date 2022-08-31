أسعار الذهب اليوم في مصر 31-8-2022.. وعيار 21 يسجل مستويات قياسية

شهدت كافة أعيرة المعدن الأصفر انخفاض طفيف في سوق الصاغة وينخفض كافة أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-8-2022 في التداولات المسائية على خلفية انخفاض سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية ، وخسارة الأوقية نحو 10 دولارات بالبورصة على مدار اليوم.

وشهد الجرام ارتفاع اليوم بنحو 26 جنيها للجرام ليستفيد من صعود سعر الدولار أمام الجنيه قبل أن يتراجع 4 جنيهات مساءا ، ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا وشيوعا نحو 1110 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات منتصف اليوم التى سجلت 1114 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 31-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1270 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1110 جنيهات)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ويخسر الجرام نحو 4 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1110 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (952 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 952 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8880 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 32 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8880 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1721 دولار مساء اليوم بعد تسجيلها نحو 1232 دولارا أمس ليحدث حركه هبوط ملحوظة الآن.