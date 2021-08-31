اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 31-8-2021 وتراجع عيار 21

عيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام
عمر سالم 6:27 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 6:27 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-8-2021 التراجع بشكل طفيف بعد استقرارها لتنخفض مجددا في منتصف تعاملات اليوم المسائية ، متأثره بهبوط سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية خلال اليوم الثاني للتعاملات لتفقد الاوقية نحو 4 دولارات ، وسط مخاوف من جائحة فيرس كورونا.

وتراجع سعر جرام الذهب الآن بقيمة جنيهاً  ، ويتوقع بعض التجار ان يرتد المعدن الاصفر للصعود مجدداً على مدار تعاملات الاسبوع ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 789 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح  التى سجلت 790  جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

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اسعار الذهب في مصر اليوم
اسعار الذهب في مصر اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-8–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (902  جنيه)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 902  جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيه)

فيما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني  في التعاملات ليبلغ 789 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجع في السوق المحلي ليسجل 676  جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيها)

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 6312 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27965 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 902  ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

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وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1808 دولار.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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