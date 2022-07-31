أسعار الذهب اليوم في مصر 31-7-2022.. وعيار 21 يقفز 10 جنيهات

قفزة قوية سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 31-7-2022 مساءا خلال التداولات في محال الصاغه على مستوي الجمهورية ، مع صعود سعر الدولار امام الجنيه وزيادة الطلب على المعدن الأصفر عالميا ومحليا ما دفع سعره للارتفاع لليوم الرابع على التوالي .

وقفز سعر الدولار امام الجنيه خلال تعاملات اليوم ليتجاوز وفقا للبنك المركزي نحو 19 جنيها ، فيما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 1026 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا و التى سجلت 1016 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 31-7-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1172 جنيها)

10 جنيها ارباحا سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1172 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1026 جنيه)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفزاته محليا بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1026 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (876 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 876 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8208 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8208 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36332 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.172 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات امس لتبلغ نحو 1765 دولار.