أسعار الذهب اليوم في مصر 31-7-2021 وعيار 21 يفقد 5 جنيهات

شهدت أسعار أوقية الذهب تراجعا جديدا وبشكل ملحوظ خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في آخر أيام تعاملاتها، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 31-7-2021 في محال الصاغة بالسوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الصباحية.

وفقد سعر جرام الذهب في مصر الآن نحو 5 جنيهات فى التعاملات الصباحية، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 793 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 798 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 31-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (907 جنيهات)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 907 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (793 جنيها)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 793 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (680 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 680 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم 6344 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6344 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28115 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 907 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1814 دولارًا.

ويأتي هبوط الذهب على خلفيه تراجعه في بورصة المعادن نتيحة صعود الدولار والعملات في البورصات الدولية مما يساهم في بيع الذهب والاستثمار في العملات.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه