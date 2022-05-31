أسعار الذهب اليوم في مصر 31-5-2022.. وعيار 21 يخسر بقوة

تراجع جديد وخسائر بالجملة سجلتها كافة أعيرة المعدن الاصفر ، مع انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-5-2022 بشكل كبير في نهاية تعاملات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات ، بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية واوقية الذهب نحو 8 دولار في تعاملات البورصة العالمية للمعادن .

ووفقا لنادي نجيب احد تجار الذهب ، ان جرام الذهب اليوم فقد 10 جنيهات في التعاملات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1010 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1020 جنيها، غير المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب جديد

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1155 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1155 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1010 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ليتراجع نحو 10 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1010 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (880 جنيهًا)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 880 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8080 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 80 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8080 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35805 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.155 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1840 دولار مساء اليوم.