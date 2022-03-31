

من جديد يعاود سعر الذهب اليوم قفزاته بعد يومان التذبذب والهبوط في تعاملات بورصة المعادن العالمية ، ويصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 31-3-2022 في تعاملات اليوم المسائي في سوق الصاغة المحلية ، ليعوض جزء كبير من خسائره علي مدار الاسبوع.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا ، ان سعر الذهب في مصر ربح نحو 8 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 980 جنيه للجرام، بعد هبوطه صباحا الى مستوي 972 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 31-3-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1118 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 8 جنيهات ، ليسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1118 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (980 جنيه)

واوضح نجيب ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز مثل باقي الاعيره بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 980 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (842 جنيهًا)

وأشار الى ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة قد ارتفاع بالتعاملات المسائية ليبلغ 842 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7840 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7840 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34658 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.118 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1945 دولار.

وصعدت اوقية الذهب مساء اليوم بواقع 20 دولار للاوقية وتأثر بها أسعار الذهب اليوم في مصر ليسجل أعلى مستوي في الاسبوع الجاري.