أسعار الذهب اليوم في مصر 31-3-2021.. وعيار 21 يستقر بعد انهياره

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-3-2021، استقرارها بعد انخفاض رهيب بأكثر من 20 جنيها على مدار اليومين الماضيين ، في التعاملات اليومية فى محال الذهب بسوق الصاغة المحلية بشكل ملحوظ؛ على خلفية انهيار سعر الذهب في البورصة العالمية للمعادن في لندن خلال تعاملات الأسبوع.

وسجل سعر الذهب محليا ثباتا الآن وسط توقعات لعودة الصعود في الساعات المقبلة، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 744 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعاره ليلة أمس والتى سجلت نفس المستوى ، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 31-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (850) جنيهًا

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 850 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (744 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 ليبلغ الجرام 744 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (638 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 638 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (5945 جنيهًا)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثباتا ليسجل نحو 5945 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26350 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 850 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.صعود عوائد السندات الامريكية يهبط بسعر الذهب في مصر

وتأر سعر الذهب في مصر بقوة على خلفيه هبوط اوقية الذهب باكثر من 35 دولار مع صعود سعر الدولار الامريكي عالميا والذي سجل اعلى مستوي في عام بالاضافة الى عوائد السندات الامريكية مما ساهم في قيام المستثمرين باللجوء الى السندات بديلا للذهب.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.