أسعار الذهب اليوم في مصر 31-3-2021.. وعيار 21 يرتفع 13 جنيها

على خلفية صعود سعر الذهب في البورصة العالمية للمعادن في لندن

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-3-2021، ارتفاعها الكبير في نهاية تعاملات اليوم المسائية في محال الذهب بسوق الصاغة المحلية بشكل ملحوظ؛ على خلفية صعود سعر الذهب في البورصة العالمية للمعادن في لندن.

وشهد سعر الذهب في مصر ارتفاع الآن بنحو 13 جنيها، عقب صعود أوقية الذهب بأكثر من 25 دولار، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 756 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعاره صباحا التى سجلت 743 جنيها، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 31-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (865) جنيهًا

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا خلال التعاملات الآن ليسجل 865 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (756 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 760 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (646جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 646 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6048 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6048 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26845 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 866 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

تذبذب سعر الذهب محليا وعالميا وسط توقعات بصعوده

وشهد سعر الذهب تذبذبًا كبيرًا على مدار تعاملات اليوم في بورصة المعادن، وسط توقعات باستمرار صعود سعر الذهب بعد انهياره خلال تعاملات الأسبوع مع استقرار المبيعات أو تراجعها محليًّا.

ويرتفع سعر الذهب عندما يزداد الطلب مع هبوط سعر الدولار عالميا ، فالعلاقة عكسيه بين الذهب والدولار فكلما ارتفع سعر الدولار كلما هبط الاقبال على الذهب