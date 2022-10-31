استقرار جديد شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر 31-10-2022 بعد ارتفاع الدولار أمس أمام الجنيه بالبنوك المحليه ، فيما تراجعت اوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية بشكل ملحوظ وهو ما ساهم في ثبات المعدن الأصفر محليا في تداولات سوق الصاغة على مستوي المحافظات.

وحقق المعدن الأصفر ارتفاعات قوية منذ الخميس الماضي هي الأكبر منذ أشهر نتيجة تحرك سعر الدولار ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي ليبلغ نحو 1230 جنيها، وهي نفس مستوياته خلال تعاملات أمس غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 31-10-2022 بعد ارتفاع الدولار في البنوك:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1410 جنيهات)

واستقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر خلال التعاملات ليبلغ 1410 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1230 جنيها)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بتراجع الأوقية عالميا ليشهد ثباتا بالتداولات الصباحية ليبلغ 1260 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1056 جنيهًا)

وبلغ أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1056 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9840 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9840 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عيار 24 وسجل 43710 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.410 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض بقوة سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال أول أيام التداولات في البورصة ليبلغ نحو 1636 دولارا.

ووفقا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بالإضافة إلى سعر أوقية الذهب عالميا.