أسعار الذهب اليوم في مصر 31-10-2021 وعيار 21 يسجل 779 جنيها

عيار 24 يسجل 890 جنيها للجرام وهو الأعلى في مصر

أنهت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 31-10-2021، تعاملاتها المسائية على استقرار في الذهب، بسوق الصاغة على مستوي الجمهورية، في ظل إغلاق البورصة العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية، وعدم وجود تداولات ليستقر السعر عالميا ومحليا.

ومازال الطلب على المعدن الأصفر داخل السوق المحلية متراجعا دون المستوي، الذي شهدته الأسواق قبل أزمة كورونا لتراجع الحالة المادية لجزء كبير من المواطنين، وسط ثبات في سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي ليسجل الآن نحو 779 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات السبت، غير متضمنة المصنعية.

أسعار الذهب فى مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 31-10-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (890 جنيها)

لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرا أي تغير يذكر على مدار تعاملات اليوم ليسجل ثباتا عند مستوي 890 جنيها، علمًا بأنه العيار الأفضل جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 (779 جنيها)

فيما أستقر أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن في التعاملات، ليبلغ سعره 779 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأكثر مبيعا

سعر جرام الذهب عيار 18 (668 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة، ثباته الذي سجله على مدار يومين ليستقر عند 668 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والقاهرة.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6232 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6232 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27596 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

ولم يشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 أي تغيرا ليسجل حوالي 890 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1784 دولارًا وهو نفس سعره في تعاملات السبت