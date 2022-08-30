أسعار الذهب اليوم في مصر 30-8-2022.. واشتعال عيار 21

عاودت الأسعار المحلية الصعود مجددًا بعد ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-8-2022 في منتصف التعاملات المسائية؛ على خلفية تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك وارتفاع بنحو قرشين، ما أسهم في مواصلة المعدِن الأصفر تحقيق أرباح محليًّا بالرغم من انخفاضه عالميًّا في بورصة المعادن الدولية.

وبلغت أرباح المعدِن الأصفر 4 جنيهات، خلال التعاملات المسائية، ومثلها في الصباحية اليوم بسوق الصاغة، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1090 جنيهًا للجرام، مقارنة بتعاملات أمس التى سجلت 1086 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية مع تحرك الطلب على المعدِن الأصفر.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1245 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بقيمة نحو 4 جنيهات بالتعاملات المسائية، ليبلغ 1245 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1090 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الأعيرة ليبلغ 1090 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (934 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا ارتفاعاته ليسجل 934 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8720 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 32 جنيهًا ليسجل نحو 8720 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 38595 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.245 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وهبطت أوقية الذهب في التعاملات العالمية بنحو 9 دولارات للأوقية

وارتفعت أسعار الدولار اليوم قرشين عن أسعار الأمس لكل من البيع والشراء ليصل إلى 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع.