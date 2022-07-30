أسعار الذهب اليوم في مصر 30-7-2022.. وعيار 21 يقفز 30 جنيها خلال أسبوع

أغلقت التعاملات الأسبوعية لبورصة المعادن على صعود جماعي لكل أعيرة الذهب لترتفع أيضًا أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-7-2022 بشكل ملحوظ مساء في سوق الصاغة على مستوى الجمهورية لليوم الثالث على التوالي.

وربح سعر الذهب في مصر حوالي 30 جنيهًا خلال الأسبوع المنتهي، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية إلى نحو 1115 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعار الجرام السبت الماضي والتي سجلت 985 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتي تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-7-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1161 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة وسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1161 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1115 جنيهًا)

فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1115 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

وصعد مساءً سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا ليبلغ 862 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8120 جنيهًا)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8120 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35990 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.161 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من رفع سعر الفائدة الامريكية ليقفز سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1765 دولارًا مع هبوط سعر الدولار.