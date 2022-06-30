أسعار الذهب اليوم في مصر 30-6-2022.. وعيار 21 ينخفض 4 جنيهات

تطورت جديدة سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 30-6-2022 في سوق الصاغة مساء اليوم، على خلفية هبوط سعر الذهب اليوم عالميا وخسارة الأوقية نحو 10 دولارات في تعاملات البورصة العالمية للمعادن في رابع أيام التداول مما يجبر المعدن الأصفر على التراجع محليا.

ووفقا لتجار الذهب فإن السعر محليا تراجع نحو 4 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 994 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباح اليوم التى سجلت 998 جنيها، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر ومن شركة لأخري.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 30-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1136 جنيها)

تراجع مستمر شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل كبير، ليسجل 1136 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (994 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا جديدا مع هبوط أوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 994 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (850 جنيهًا)

وسجل جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا بشكل ملحوظ على مدار اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7952 جنيها)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 7952 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35216 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.136 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا انخفاضا خلال التعاملات اليوم نحو 1808 دولار، فيما انخفض سعر الذهب عالميا نتيجة صعود عائد السندات الأمريكية وارتفاع سعر الدولار الامريكي لأعلي سعر منذ عقدين.