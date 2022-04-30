أسعار الذهب اليوم في مصر 30-4-2022.. وعيار 21 يشتعل ويسجل أعلى مستوى بالتاريخ

مستويات تاريخية وغير مسبوقة سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-4-2022 بشكل كبير على مدار اليوم بسبب ارتفاع الطلب محليًّا وعدم استقرار سعر الدولار محليًّا، بالرغم من إغلاق البورصة العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية اليوم.

30 جنيهًا ارتفاع جديد في سعر الذهب محليًّا بعد تسجيله أعلى سعر في تاريخه بمصر ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1150 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعار الجرام منتصف اليوم التي سجلت 1120 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتي تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب

ويقوم موقع “المال” فى التقرير التالي بنشر أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1310 جنيهات)

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب، إن جرام الذهب عيار 24 سجل ارتفاعًا الآن بقيمة نحو 30 جنيهًا، خلال التعاملات الآن، ليبلغ 1310 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1150 جنيهًا)

وأوضح أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفع بعد ارتفاع سعر الدولار، ليربح مثل باقي الأعيرة بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 1150 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (990 جنيهًا)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 أقل سعر محليًّا؛ نظرًا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلًا ليبلغ 990 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9200 جنيه)

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صعوده ليبلغ نحو 9200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 40610 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.310 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1898 دولارًا.