اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 30-4-2021 وتراجع عيار 21

عيار 21 يسجل 775 جنيها
عمر سالم 4:57 م, الجمعة, 30 أبريل 21 4:57 م, الجمعة, 30 أبريل 21

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عاد سعر الذهب عالميا إلى التراجع في بورصة المعادن بلندن، على خلفيه هبوط أوقية الذهب، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 30-4-2021  بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات المسائية بسوق الصاغة في السوق المحلية 

وشهد سعر الذهب في مصر تراجعاً  بقيمة جنيه في التعاملات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا ورواجا في السوق المصرية نحو 775 جنيهاً للجرام ، مقابل 776 جنيها للجرام صباح اليوم غير شامل المصنعية

الذهب
اسعار الذهب

.سعر الذهبوتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 30-4-2021

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سعر جرام الذهب عيار 24 (886 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعا خلال التعاملات الآن ليسجل 886 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (775 جنيهًا)

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 شكل ملحوظ ليسجل 775 جنيهًا ،  وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (664 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 666 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6202 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6202 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27560 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 886 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1768  دولارًا في التعاملات

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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