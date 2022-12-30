أسعار الذهب اليوم في مصر 30-12-2022.. عيار 21 يقفز 20 جنيها

علمت “المال” من تجار لبيع المشغولات الذهبية ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 30-12-2022 في سوق الصاغة على مستوى الجمهورية، وسط توقعات بمواصلة الاشتعال، على خلفية زيادة الطلب وارتفاع سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية.

وأضافوا أن الجرام ربح نحو 20 جنيهًا، ليواصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر ارتفاعه ويبلغ نحو 1630 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعر الجرام أمس والبالغ 1610 جنيهات، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقًا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب اليوم

ووفقًا لتصريحاتهم تقوم جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 30-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1850 جنيهًا)

وقفز سعر الذهب عيار 24 صباحًا اليوم بنحو 20 جنيهًا، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1850 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1630 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التداولات الصباحية في سوق الصاغة، ليربح مثل باقي الأعيرة ليبلغ 1630 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1385 جنيهًا)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 وهو العيار الأقل جودة والأكثر تشكيلًا ليبلغ 1385 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13040 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 13040 جنيهًا، ليربح 160 جنيهًا للجنيه الواحد، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما واصلت سعر أوقية الذهب عيار 24 اشتعالها مساء نحو 57120 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.850 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وربحت أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 5 دولارات، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1815 دولارًا.