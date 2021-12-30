اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 30-12-2021 وعيار 21 يسجل 789 جنيها

عيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام
عمر سالم 4:33 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 4:33 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

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واصلت تعاملات البورصة العالمية للمعادن ثباتها على مدار اليوم ليستقر سعر الذهب اليوم ، لتستمر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 30-12-2021  في الثبات خلال منتصف تعاملات اليوم المسائية في محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الذهب مازال يصعب توقعه ومازال عند مستوي متدن  ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 789 جنيه، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير متضمنة المصنعية مع استمرار عدم صعود الطلب.

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أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 30-12-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (900 جنيه)

ولم يختلف سعر الذهب في السوق المحلية ليستمر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة ، عند نفس المستوي الآن ليسجل 900 جنيه، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 789 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباته بشكل ملحوظ  في التعاملات ليبلغ 789 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (677 جنيهًا)

ولم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغير على مدار اليوم ليسجل677 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيها )

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6312 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27903 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما شهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثباتا ليستمر عند 900 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1802 دولار مع عدم تغير الأسعار عالميا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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