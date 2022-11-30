أسعار الذهب اليوم في مصر 30-11-2022.. ارتفاع عيار 21

ارتفعت بشكل طفيف أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30-11-2022 صباحا بمحال الصاغة، بالتزامن مع صعود المعدن الأصفر خلال تداولات البورصة العالمية للمعادن بحوالى 5 دولارات للأوقية، وسط انتظار نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري.

وعلمت «المال» من نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقا، أن الذهب في مصر سجل صعودا بقيمة 6 جنيهات، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 1466 جنيها للجرام، مقارنة بأسعار الجرام أمس التى سجلت 1460 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30-11-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1670 جنيها)

وقال نجيب إن سعر جرام الذهب عيار 24 صعد بقوة ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1670 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1466 جنيها)

وواصلت أسعار الذهب عيار 21 ، الصعود مثل باقي الأعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1466 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1254 جنيهًا)

وقفز صباحا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1254 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11728 جنيه)

وبلغت ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 48 جنيها ليسجل نحو 11728 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 51832 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.670 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من تحرك سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1755 دولار مع تخوفات من هبوطها مجددا.